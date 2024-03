【KTSF】

加州初選唯一一項需要全加州選民公投的加州1號提案,截至週三下午的點票結果,支持和反對1號提案的票數差不多各佔一半。

如果1號提案獲得通過,將授權州府發行64億元的公債,來提供治療床位和住屋給患有精神病症,或例如有毒癮的人。

截止週三下午,50.2%的人投了贊成票,49.8%的人投了反對票。

國家數據顯示,加州目前有超過18萬個無家可歸人士,而根據舊金山(三藩市)加大的一項研究發現,加州的無家可歸者當中,有82%經歷過精神問題,有65%曾經使用過毒品。

