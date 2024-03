【加州新聞】申請今年秋季入讀加大的學生人數勝去年（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州大學(UC)週三公佈申請今年秋季入學的學生人數多過去年,其中由社區學院申請轉校升讀加大的人數顯著增加。

加州大學系統總共收到大約25萬份今年秋季入學的申請,較去年上升1.5%,其中州內社區學院學生申請轉校進加大的人數,較去年增加8%,應屆高中畢業生申請入讀加大第一年的人數與去年持平。

加大指出,非洲裔、拉美裔和原住民學生,向來佔加大學生人數的比例較少,而今年非洲裔學生申請人數增加了6%。

至於亞裔學生申請今年秋季入學的人數與去年持平,只多了47份申請。

在9所加大分校之中,最多學生申請進入洛杉磯加大(UCLA),總共有17萬多人申請,這所大學去年的錄取率是9%,非常難進。

其他熱門的加大分校,包括聖地牙哥加大,申請人數在各分校之中排第二、UC Irvine排第三、東灣柏克萊加大排第四。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。