【KTSF】

共和黨總統候選人Nikki Haley週三宣布退選,Haley在多州舉行初選的超級星期二,並未能擊敗特朗普,她宣布退選,代表前總統特朗普已成為共和黨唯一的總統候選人。

Haley週三在南卡羅萊納州Charleston市宣布退選,但她並沒有背書支持特朗普,只挑戰特朗普去贏得溫和派共和黨和獨立派選民的支持。

Haley曾擔任南卡羅萊納州州長,也曾是美國駐聯合國大使,她去年2月宣布參選總統。

Haley的退選,意味特朗普有很大機會在11月再次與爭取連任的總統拜登交鋒,特朗普相信在本月底,能拿下成為共和黨總統候選人所需的1,215張選舉人票。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。