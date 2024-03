【KTSF】

舊金山(三藩市)灣景區發生無端襲擊亞裔長者的案件,一個非洲裔女人,無緣無故推倒一個亞裔婆婆,並掌摑她。

警方資料顯示,案發現場是Gilman Ave 1000號路段,在Candlestick Point附近,並且鄰近一間小學。

警方表示,週一上午9點多,灣景區警察分局的警員收到襲擊案報告後趕到現場,71歲的亞裔婆婆表示,當時她在步行,忽然一個她不認識的非洲裔女人,從後面推她到地上,並且掌摑她幾次,受害人需要送院治療,沒有生命危險。

涉嫌襲擊他人的女匪徒仍然在逃,警方呼籲市民提供資料,匿名熱線電話是(415) 575-4444。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。