【灣區新聞】舊金山列治文區中餐館最近數月兩次被匪徒爆竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）列治文區一間中餐館近幾個月來，兩次被匪徒爆竊，餐館負責人表示，匪徒很「熟手」，幾分鐘內破門而入，並偷走現金。

警方提供的資料顯示，爆竊案現場位於Geary大道夾4 Ave，是一間中餐館。

餐館老闆提供閉路電視拍攝到的形象，案發時間是上星期五午夜時分，匪徒打爛玻璃門，偷走收銀機裡面的現金。

老闆表示，當時只有一些零錢，所以現金損失不多，不過要花錢修理和安裝門口。

餐館老闆表示，大概一個多月前也發生過爆竊案，匪徒同樣砸爛玻璃門，懷疑是同一人所為。

而今次的爆竊，匪徒五分鐘內破門而入，直接走向收銀機偷錢。

老闆形容匪徒很「熟手」，從閉路電視可見，匪徒戴著口罩，背著背囊，看不見面貌。

案發當日，有市民路過，看見遍地玻璃碎後報警，警方通知店主，餐館老闆讚揚警方和消防局反應很快，並協力提供幫助，覺得他們為市民辦事。

舊金山市長布里德週二公佈，今年2月的罪案數字顯示與去年同期相比，市內財物罪案減少了接近三成，暴力罪案減少17%，而爆竊案較去年同期下降了14%，而2月份，舊金山並無兇殺命案。

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