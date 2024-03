【灣區新聞】舊金山列治文區中餐館最近數月兩次被匪徒爆竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)列治文區一間中餐館近幾個月來,兩次被匪徒爆竊,餐館負責人表示,匪徒很「熟手」,幾分鐘內破門而入,並偷走現金。

警方提供的資料顯示,爆竊案現場位於Geary大道夾4 Ave,是一間中餐館。

餐館老闆提供閉路電視拍攝到的形象,案發時間是上星期五午夜時分,匪徒打爛玻璃門,偷走收銀機裡面的現金。

老闆表示,當時只有一些零錢,所以現金損失不多,不過要花錢修理和安裝門口。

餐館老闆表示,大概一個多月前也發生過爆竊案,匪徒同樣砸爛玻璃門,懷疑是同一人所為。

而今次的爆竊,匪徒五分鐘內破門而入,直接走向收銀機偷錢。

老闆形容匪徒很「熟手」,從閉路電視可見,匪徒戴著口罩,背著背囊,看不見面貌。

案發當日,有市民路過,看見遍地玻璃碎後報警,警方通知店主,餐館老闆讚揚警方和消防局反應很快,並協力提供幫助,覺得他們為市民辦事。

舊金山市長布里德週二公佈,今年2月的罪案數字顯示與去年同期相比,市內財物罪案減少了接近三成,暴力罪案減少17%,而爆竊案較去年同期下降了14%,而2月份,舊金山並無兇殺命案。

