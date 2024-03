【灣區新聞】Alameda縣地檢處華裔發言人被解僱 告地檢處歧視（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據新聞機構The Mercury News和Berkeley Scanner的報導,一名被Alameda縣地檢官Pamela Price僱用,但後來被解僱的華裔發言人,現在向地檢處提出法律索賠,指地檢官涉嫌歧視、報復、錯誤解僱和拖欠工資,他要求150萬的和解費,並指Alameda地檢處存在種族歧視的文化。

媒體機構Berkeley Scanner取得的法律索賠文件指出,索賠人是Patti Lee,她在2023年擔任Alameda縣地檢處的發言人,在六個月的工作期間,Lee也聽見地檢官Pamela Price說她的敵人是「媒體和亞裔」。

索賠文件是法律訴訟的前兆,文件中,Patti Lee指地檢處沒有遵守加州的公共記錄法例,引發事件的是去年地檢官公然阻止Berkeley Scanner的記者出席11月29日的一個記者會,事件發生後,灣區其他媒體向地檢處提出關於阻止記者的相關記錄,文件中指出,Price和地檢處幾名職員,涉嫌隱藏、刪除和篡改記錄。

Lee表示,她拒絕為地檢處的回答簽名,並提出地檢處沒有將相關資料交出來。

地檢處在12月12日解僱Patti Lee,並給她8分鐘的時間清理辦公桌,地檢處沒有給予任何開除當事人的原因。

索賠文件中也提到,工作環境對東亞族裔的人歧視,文件中指地檢官Price在Patti Lee和公關公司的面前說,她的敵人是「媒體和亞裔」,甚至指Lee涉嫌將地檢處中的一些資料洩漏給媒體,並幫助亞裔社區中的權益人士,推動罷免地檢官。

Lee在文件中也表示,經常聽見其他上屬做出關於她的種族的侮辱言論。

索賠文件指出,當事人要求150萬的賠償,來應對當事人所面對的精神困擾、拖欠的工資和律師費。

本台聯絡當事人的律師樓,截稿前沒有接到任何回應,Alameda縣地檢處在回答本台詢問時表示,目前不就事件置評。

