【灣區新聞】Fremont工廠華裔老闆被控虛報稅務 需賠800萬給國稅局（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Fremont一間工廠的華裔老闆,被控虛報稅務,對兩項控罪認罪,需要賠款超過800萬給國稅局、繳付罰款,並接受三年的監管行為。

涉案的公司是位於Fremont的QXQ公司,聯邦司法部表示,Milpitas 56歲、姓名譯音關志強(Cuong Chi Quan),也稱為Roger Quan的男子,經營並管理這間製造電路板測試工具的公司,該公司的貨品行銷美國和亞洲。

認罪協議中指出,在2014年之前,就開始有兩份賬簿,一份記錄從美國顧客取得的收入和公司的所有開支,另外一份賬簿,記錄從亞洲客戶取得的收入。

關姓男子指示亞洲客戶的付費投入新西蘭的一個銀行戶口,而在自己的報稅表中,只申報公司在美國的收入和所有的支出,漏掉所有亞洲的交易,還有新西蘭戶口的款額,和大筆的利息,單單在2017年,少報了400萬的收入,導致稅收錯誤少了約178萬。

聯邦司法部更指出,關姓男子在2017年有11個外國銀行賬戶的管轄權,其中一個賬戶,在2018年有超過1,200萬存款,但是都沒有申報有這些賬戶的存在,和其中取得的利息。

關姓男子在2023年3月被控兩項重罪,刻意錯誤申報稅務,和刻意違反國外銀行戶口的相關報稅要求。

他在去年4月認罪,法官判處他支付超過816萬的少報稅款,加35,000元的罰款,和三年監守行為。

