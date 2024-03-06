【灣區新聞】Fremont工廠華裔老闆被控虛報稅務 需賠800萬給國稅局（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Fremont一間工廠的華裔老闆，被控虛報稅務，對兩項控罪認罪，需要賠款超過800萬給國稅局、繳付罰款，並接受三年的監管行為。

涉案的公司是位於Fremont的QXQ公司，聯邦司法部表示，Milpitas 56歲、姓名譯音關志強（Cuong Chi Quan），也稱為Roger Quan的男子，經營並管理這間製造電路板測試工具的公司，該公司的貨品行銷美國和亞洲。

認罪協議中指出，在2014年之前，就開始有兩份賬簿，一份記錄從美國顧客取得的收入和公司的所有開支，另外一份賬簿，記錄從亞洲客戶取得的收入。

關姓男子指示亞洲客戶的付費投入新西蘭的一個銀行戶口，而在自己的報稅表中，只申報公司在美國的收入和所有的支出，漏掉所有亞洲的交易，還有新西蘭戶口的款額，和大筆的利息，單單在2017年，少報了400萬的收入，導致稅收錯誤少了約178萬。

聯邦司法部更指出，關姓男子在2017年有11個外國銀行賬戶的管轄權，其中一個賬戶，在2018年有超過1,200萬存款，但是都沒有申報有這些賬戶的存在，和其中取得的利息。

關姓男子在2023年3月被控兩項重罪，刻意錯誤申報稅務，和刻意違反國外銀行戶口的相關報稅要求。

他在去年4月認罪，法官判處他支付超過816萬的少報稅款，加35,000元的罰款，和三年監守行為。

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