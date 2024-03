【KTSF 尹晉豪報導】

北灣Contra Costa縣San Pablo市警方證實逮捕了一名男子,他涉及他妻子和岳母失蹤案以及命案。

警方指,在去年9月13日,40歲的姓名譯音武福(Phuc Vo)的亞裔男子報警聲稱,他40歲的妻子和74歲的岳母自9月6日以來一直失蹤,警方後續調查發現,武福的陳述有問題,後來還觀察到他於12月5日在奧克蘭(屋崙)駕駛他妻子失蹤的車輛。

隨後在幾週的時間裡,警方收集了更多證據,使當局相信他直接參與兩人的失蹤和命案。

武福現時被警方拘留,面對兩項謀殺罪起訴。

警方表示,受害者遺體的位置尚未確定,案件正在調查中,鼓勵任何有此案訊息的人致電(510) 215-3150。

