【工商新聞】現代汽車榮獲最多IIHS最佳安全首選大獎

現代汽車榮獲最多IIHS最佳安全首選大獎

現代汽車集團一共榮獲十個最佳安全首選(TSP)和六個最佳安全首選+(TSP+)大獎，領先整體汽車業界。

其中現代汽車獲得七個獎項(兩項TSP+和五項TSP)。

現代汽車在2024年IIHS最佳安全首選獎的嚴苛篩選條件下所達成的卓越表現證明了現代對其產品安全堅定不移的關注與承諾。

現代汽車集團近期宣布，美國公路安全保險協會(IIHS)授予其旗下共16款車型著名的2024年IIHS最佳安全首選和最佳安全首選+大獎，在IIHS年度評估中超過任何其他汽車品牌。

現代汽車集團在2024年IIHS獎項中的出色表現證明了現代對產品安全性的堅定關注。現代汽車集團榮獲了十個TSP獎項和六個TSP+獎項，在競爭激烈的汽車業界中處於領先地位。這項成就體現了現代汽車致力成為車輛安全領導者的承諾，並不斷努力為車主乘客提供最高水準的保護。

現代汽車集團總裁兼全球首席安全與品質官Brian Latouf表示：「現代汽車集團很自豪能在最近的IIHS TSP/TSP+獎項結果中獲得業界領導地位。安全是現代汽車設計的基石，我們的十六款車型獲得了業界最佳安全榮譽證明了這一點。」

在現代汽車集團旗下的品牌中，現代汽車獲得了兩個TSP+和五個TSP大獎，這些認可彰顯出了現代所堅持的卓越安全標準。

現代汽車榮獲TSP+的車型包含Kona小型休旅車和IONIQ 6中型電動轎車。獲得TSP的車型則有Elantra小型轎車、IONIQ 5和Tucson小型休旅車、Palisade中型休旅車，以及Santa Cruz小型皮卡車。

對於2024年的TSP/TSP+獎項，IIHS提高了評選標準，要求汽車製造商加強對後座乘客的保護並改善行人防撞系統。IIHS更新後的測試包含了坐在駕駛人後面的第二個假人，重點在於保障後座的安全。請至IIHS.org查詢獎項評估標準變更的更多信息。

Brian Latouf表示：「我們很欣賞IIHS在2024年的最佳安全首選大獎提出的更具挑戰性的要求。為了贏得這些更嚴格的獎項，我們所做出的調整與改變為我們的車主提供了最高水準的安全保護。安全是我們公司的首要任務，這些獎項證明了我們對客戶的承諾。」

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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