【灣區新聞】週二初選日 舊金山選務處指投票率偏低（視頻）

週二是初選日,加州的投票站一直開放到8點,如果還沒有投票,現在還有不夠一小時,如果你有選票的話,就要趕快到投票站投票,舊金山(三藩市)選務處指出,這次初選投票率偏低,但不少選民等到週二都會去投票。

舊金山選務處的投票中心週二特別熱鬧。

舊金山選務處中文發言人李懿莊說:「市政廳投票中心自從2月5日開放,今天最多選民來這裡親身投票,在畫面見到不斷有選民來到。」

位於華埠建民中心的投票站情況也不差。

投票站站長Josh Dator說:「很不錯,雖然早上有點雨,仍有幾十個選民進來,投放他們的郵寄選票。」

舊金山的選民以民主黨居多,選民Katy Jones說:「我投票給楊馳馬為州眾議員,因為我很喜歡他,他為這個城市做了許多好事情。」

選舉提案方面,她特別關注F提案。

Jones說:「我很關心這項提案,要求人取得福利金之前接受藥物測試,這是可怕的做法,會擾亂很多人的生活。」

但也有選民支持共和黨的理念。

選民容先生說:「支持共和黨,不要給那麼多福利非法移民,留給合法移民,支持合法移民。」

加州現在實行全民郵寄選票,所有選民在選舉前一個月都會收到郵寄選票,可以選擇將選票寄回選務處,或到投票站親身投票,四年前總統選舉,加州首次將初選從6月提前到3月,當年初選,舊金山的選民投票率很高,超過6成,但今次總統初選截至週二,投票率只得兩成多,到週二投票中心才見熱鬧起來。

李懿莊說:「為何選民等到最後一天才投票,通常都是這樣,因為是關乎重要的決定,許多人等到最後一刻,做多點研究才去投票。」

舊金山選務處表示,部分選民對今次選舉有一點誤解。

李懿莊說:「為何今次選票上面沒有市長選舉,原來要提醒一下大家,市長和市參事選舉,和舊金山公職選舉是今年11月5日,大家今天投票之後,謹記11月5日,再次為總統大選和舊金山市政選舉投票。」

