【灣區新聞】週二初選日 舊金山選務處指投票率偏低（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

週二是初選日，加州的投票站一直開放到8點，如果還沒有投票，現在還有不夠一小時，如果你有選票的話，就要趕快到投票站投票，舊金山（三藩市）選務處指出，這次初選投票率偏低，但不少選民等到週二都會去投票。

舊金山選務處的投票中心週二特別熱鬧。

舊金山選務處中文發言人李懿莊說：「市政廳投票中心自從2月5日開放，今天最多選民來這裡親身投票，在畫面見到不斷有選民來到。」

位於華埠建民中心的投票站情況也不差。

投票站站長Josh Dator說：「很不錯，雖然早上有點雨，仍有幾十個選民進來，投放他們的郵寄選票。」

舊金山的選民以民主黨居多，選民Katy Jones說：「我投票給楊馳馬為州眾議員，因為我很喜歡他，他為這個城市做了許多好事情。」

選舉提案方面，她特別關注F提案。

Jones說：「我很關心這項提案，要求人取得福利金之前接受藥物測試，這是可怕的做法，會擾亂很多人的生活。」

但也有選民支持共和黨的理念。

選民容先生說：「支持共和黨，不要給那麼多福利非法移民，留給合法移民，支持合法移民。」

加州現在實行全民郵寄選票，所有選民在選舉前一個月都會收到郵寄選票，可以選擇將選票寄回選務處，或到投票站親身投票，四年前總統選舉，加州首次將初選從6月提前到3月，當年初選，舊金山的選民投票率很高，超過6成，但今次總統初選截至週二，投票率只得兩成多，到週二投票中心才見熱鬧起來。

李懿莊說：「為何選民等到最後一天才投票，通常都是這樣，因為是關乎重要的決定，許多人等到最後一刻，做多點研究才去投票。」

舊金山選務處表示，部分選民對今次選舉有一點誤解。

李懿莊說：「為何今次選票上面沒有市長選舉，原來要提醒一下大家，市長和市參事選舉，和舊金山公職選舉是今年11月5日，大家今天投票之後，謹記11月5日，再次為總統大選和舊金山市政選舉投票。」

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