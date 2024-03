【全國新聞】超級星期二初選拜登全拿16州 特朗普至少12州取勝

【KTSF】

超級星期二,在美東多個州的投票已經結束,主流媒體推算,民主黨總統初選,總統拜登在全部包括加州在內16個州勝出,共和黨方面,前總統特朗普在包括加州在內的12個州勝出,對手Nikki Haley只在佛蒙特州勝出。

特朗普在選舉結束後發表了談話:「多謝,他們把這一日稱為超級星期二是有原因,這是大勝利,專家告訴我,從未有如此決定性的勝利,很棒的一夜、很棒的一天。」

特朗普在佛羅里達州海湖莊園向支持者發表講話,美聯社報導指,對手Nikki Haley週二大敗,她的盟友相信其選戰接近尾聲。

至於民主黨的部分,截至週二晚9點為止,現任總統拜登16州全拿,包括在最大州加州,拿下88.4%的得票率,另一大州德州,拜登也以84.9遙遙領先,基本上在超級星期二取得初選領先,應該沒有任何懸念。

