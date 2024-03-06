【全國新聞】超級星期二初選拜登全拿16州 特朗普至少12州取勝

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超級星期二，在美東多個州的投票已經結束，主流媒體推算，民主黨總統初選，總統拜登在全部包括加州在內16個州勝出，共和黨方面，前總統特朗普在包括加州在內的12個州勝出，對手Nikki Haley只在佛蒙特州勝出。

特朗普在選舉結束後發表了談話：「多謝，他們把這一日稱為超級星期二是有原因，這是大勝利，專家告訴我，從未有如此決定性的勝利，很棒的一夜、很棒的一天。」

特朗普在佛羅里達州海湖莊園向支持者發表講話，美聯社報導指，對手Nikki Haley週二大敗，她的盟友相信其選戰接近尾聲。

至於民主黨的部分，截至週二晚9點為止，現任總統拜登16州全拿，包括在最大州加州，拿下88.4%的得票率，另一大州德州，拜登也以84.9遙遙領先，基本上在超級星期二取得初選領先，應該沒有任何懸念。

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