【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)今年將舉辦多個夜市活動。

舊金山的華埠夜市將首先回歸,從3月8日開始晚上5點半至9點舉行,當局計劃在每個月的第二個週五都舉辦,直到11月。

這個活動由非牟利組織BeChinatown負責,去年BeChinatown在亞太經合組織APEC峰會期間推出了這個項目,吸引數千名遊客到訪華埠。

另一方面,舊金山第4區市參事殷嘉立表示,日落區的夜市,預計將在6月或7月回歸,他預計今年下半年將舉辦三場夜市活動,可能在Irving街和Noriega街舉行,他希望市民有像去台北夜市一樣的體驗。

