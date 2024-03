【有線電視】

新加坡總理李顯龍承認動用振興旅遊基金出錢請美國歌手Taylor Swift到新加坡舉行演唱會,否認是對鄰國不友善的做法。

李顯龍說:「我不認為這樣不友善,有時某個國家達成協議,有時是其他國家,我沒有明確地說『妳來新加坡的唯一條件是不能去其他地方』。」

李顯龍否認請Taylor Swift到新加坡演出對鄰國不友善,李顯龍稱,Taylor Swift以新加坡為東南亞國家的唯一一站是經製作公司接洽,選擇在哪裏舉行演唱會是Taylor Swift的決定,相信是互利安排,他形容非常成功。

泰國和菲律賓早前都批評新加坡剝削其他東南亞國家享有演唱會帶來經濟效益的機會。

