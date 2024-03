【KTSF】

星期日加州Monterey縣King City發生槍擊事件,造成4人死亡。

King市警察局長James Hunt說:「我們認為目前對公眾無威脅,涉案是一輛銀色Kia,當時有3個人,都是男性,穿著深色衣服,開槍時他們還戴著深色口罩。」

這宗家庭Party槍擊事件發生後,4人死亡,另有7人受傷要送往醫院,當中兩人情況危殆。

警方指,槍擊案在下午6點發生時,現場正舉行生日派對,案件動機有待調查,目前未能透露更多案情細節。

警方正在尋找涉案的銀色Kia汽車,並懸紅二萬捉拿涉案疑兇。

