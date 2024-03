【KTSF 尹晉豪報導】

北灣Vallejo警方宣布逮捕了一名縱火疑犯,此人涉嫌在上個月底在一間Target商店內縱火,造成數百萬元的損失。

警方指,涉案人在2月24日下午3點左右,進入位於Admiral Callaghan Lane 900號街區的Target商店,他在離開前放火。

警方當時表示,已即時疏散商店顧客,有人因吸入煙霧而要接受治療。

警方表示,火災對該商店建築造成嚴重損壞,並造成超過400萬元的商品,以及維修損失,並導致商店關閉數天。

火災發生後,警方公佈了疑犯的照片,警方近日在社交媒體證實已逮捕疑犯,並感謝社區幫助。

