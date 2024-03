【全國新聞】高院大法官一致裁定特朗普可留在科羅拉多州總統初選

【KTSF 張擎鳳報導】

在16州超級星期二初選前夕,聯邦最高法院九位大法官一致裁定,特朗普可以留在科羅拉多州的總統初選中,特朗普聲稱得到巨大的勝利。

今次訴訟是針對科羅拉多州援引美國憲法第14修正案第三條,指特朗普涉及2021年1月6號國會大樓衝擊事件,涉及叛亂,而將特朗普從科州的初選選票上除名,特朗普不服,將官司打到聯邦最高法院。

九位大法官週一一致裁定,憲法第14修正案第三條執行的權限在國會,而不是個別的州,因此科羅拉多州不能禁止特朗普參選,這個裁決也實質上推翻緬因州與伊利諾伊州的同樣禁令。

科羅拉多州州務卿Gina Griswold在X平台發文表示失望,應為科羅拉多州應該能夠禁止那些違背誓言的暴亂分子擔任聯邦官職,在訴訟中,特朗普一方認為憲法第14修正案第三條針對的聯邦官職,並沒有具體列明總統也在內,而特朗普也沒有,一致認為,特朗普本人並沒有參與叛亂,特朗普對於裁決就聲稱是美國的勝利。

特朗普說:「這是一個非常重要的決定,我們做得很好,我認為這對我們的國家團結起來大有幫助,這是我們國家所需要的。」

今次是聯邦最高法院第一次介入裁決憲法這項所謂的「叛亂條款」,而該條款是在1868年南北戰爭後實施,主要是要禁止邦聯分子成為聯邦的國會議員,或其他民選的官員。

特朗普在黨內的唯一主要對手Nikki Haley,發誓要在超級星期二同他較量。

Haley說:「我們有一個國家需要拯救,所以這就是你開始出力的地方,我們需要確保星期二全力出擊。」

雖然Haley本週在首都華盛頓的哥倫比亞特區贏得了她的首場初選,但週二將會是決定她成敗的時刻,有共和黨策略師認為,超級星期二初選可能是Haley最後一場選戰。

前白宮官員Sean T. Walsh說:「Nikki Haley沒路可進,她是前州長,有外交政策才能,有所需的履歷和口才,本應有好表現,但她卻沒有。」

