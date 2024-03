【KTSF】

Meta旗下的Facebook、Instagram、Threads與Messenger週二早上一度發生大規模當機情況,許多用戶無法登入帳號。

互聯網監察網站Down Detector指,Meta多個社交平台發生大規模當機情況,全球一度有50萬用戶報稱無法登入帳號。

在約一個半小時後,問題似乎已逐漸收復。根據Downdetector,報稱有問題的用戶減少至8萬個。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。