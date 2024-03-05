【灣區新聞】舊金山交通局兩年前推「短訊提醒拖車」服務 但註冊車輛不多（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）交通局（SFMTA）在2022年1月推出短訊提醒拖車（Text Before Tow）的服務，在汽車被拖走前提醒車主，但根據數據，在項目開始後，大約只有1萬多輛汽車註冊了短信的提示服務。

根據交通局的數據，截至2020年底，舊金山的註冊車輛超過47萬輛，自2022年1月，短訊提醒拖車項目開始後，大約有1.6萬輛汽車註冊了短訊提示服務，註冊服務的汽車只佔3%。

數據顯示，過去兩年，總共向參與項目的人士發送了130條短訊，當中有70人的汽車免被拖走。

如果參與計劃的車主及時回到自己的車位置，就可以避免付出與拖車相關的費用，但仍然要承擔任何停車違規費用。

當局表示，2022年至2023年，一共有24,133輛車輛因為違規行為被拖走，而被拖走的車主，很多並未報名參加計劃，當局指，這就是該機構繼續積極推廣這個計劃的原因。

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