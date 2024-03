【灣區新聞】舊金山交通局兩年前推「短訊提醒拖車」服務 但註冊車輛不多（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)交通局(SFMTA)在2022年1月推出短訊提醒拖車(Text Before Tow)的服務,在汽車被拖走前提醒車主,但根據數據,在項目開始後,大約只有1萬多輛汽車註冊了短信的提示服務。

根據交通局的數據,截至2020年底,舊金山的註冊車輛超過47萬輛,自2022年1月,短訊提醒拖車項目開始後,大約有1.6萬輛汽車註冊了短訊提示服務,註冊服務的汽車只佔3%。

數據顯示,過去兩年,總共向參與項目的人士發送了130條短訊,當中有70人的汽車免被拖走。

如果參與計劃的車主及時回到自己的車位置,就可以避免付出與拖車相關的費用,但仍然要承擔任何停車違規費用。

當局表示,2022年至2023年,一共有24,133輛車輛因為違規行為被拖走,而被拖走的車主,很多並未報名參加計劃,當局指,這就是該機構繼續積極推廣這個計劃的原因。

