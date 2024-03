【灣區新聞】促罷免Alameda縣地檢官Pamela Price行動收集到足夠選民簽名（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

民眾發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的行動在週二截止收集簽名,社區人士週二到選務處遞交超過13萬個簽名,遠超於最低要求的7萬多個,Price一方作出回應,表示罷免運動是由一群富翁帶起,形容現時不是推翻縣內首個非洲裔地檢官的時候。

包括奧克蘭藍天使巡邏隊在內的一群市民,週一早上聚集在華埠,一同走到Alameda縣選務處。

集會上有民眾高舉各種標語,表示要為罪案受害者彰顯公義。

有市民說:「她(Pamela Price)的所有謊言,所有假話都在這裡面,她所有謊話都裝在這個,罪惡滿布的潘朵拉盒子中。」

這位母親表示,自己的兒子被人殺害,但Alameda縣地檢官Pamela Price卻沒有用謀殺罪名起訴被告。

市民說:「這不公平,我們想她下台。」

罷免行動發起人之一,Brenda Grisham的兒子在2010年被殺害,她表示,罷免Price是公民權利,而為了社區安全,有必要走到今天這一步。

Grisham說:「我們不必做這些事,但為了我們社區的安全,為了下一代的安全,為了商家的安全,這是必須要做的事。」

她表示,發起罷免行動後被人威脅,出入需要持槍保鏢陪同,又形容,唯一感謝Price的地方,就是她將不同族裔的市民團結在一起。

Grisham說:「她唯一的好處就是把社區連繫起來,之外就沒有了,為此我們感激你,但我在這裡劃清界線,在今天做我們所需要做的事。」

社區領袖陳錫澎(Carl Chan)表示,自去年9月開始收集簽名後,聽到不少聲音指他們不能成功,但最終收集到123,387個簽名,遠高於所要求的73,195個簽名。

對於有意見指罷免行動和政治有關,他有這樣的回應。

陳錫澎說:「從她(Price)的政策來說,她說明不想要人坐牢,這一點我明白,但當這麼多罪犯犯下一堆重罪都不用坐牢的話,令很多人變成了受害者,所以族裔絕對不是一個問題,今天是鐵證如山,知道她所說的東西是錯的。」

選務處之後接收一共10盒的簽名,包括白人、拉美裔、非洲裔及亞裔在內的,民眾亦隨即慶祝並高叫口號,「罷免Price!罷免Price!罷免Price!」

藍天使巡邏隊的隊長鄺偉說,今天這個現象反映了市民的聲音。

鄺偉說:「以往說我們亞洲人怕事,華人怕事,不敢站出來,但是這一次並不是這樣,警告那些縱容暴力犯罪的政客,你不可以繼續往這個方向走。」

Price一方陣營回覆本台查詢指,收到不少假簽名的報告,要求當局確保每一個簽名的真確性,形容罷免一旦成功,將會是民主大倒退。

他們又指出,罷免行動至今花費超過200萬,是由一群富翁指使而作出的政治把戲。

Alameda縣選務處有10天時間核實及點算簽名,預計縣參事之後會在35天至40天內將提案放到選票上,並會在4月或5月舉行罷免Price的特別選舉。

