【灣區新聞】促罷免Alameda縣地檢官Pamela Price行動收集到足夠選民簽名（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

民眾發起罷免Alameda縣地檢官Pamela Price的行動在週二截止收集簽名，社區人士週二到選務處遞交超過13萬個簽名，遠超於最低要求的7萬多個，Price一方作出回應，表示罷免運動是由一群富翁帶起，形容現時不是推翻縣內首個非洲裔地檢官的時候。

包括奧克蘭藍天使巡邏隊在內的一群市民，週一早上聚集在華埠，一同走到Alameda縣選務處。

集會上有民眾高舉各種標語，表示要為罪案受害者彰顯公義。

有市民說：「她（Pamela Price）的所有謊言，所有假話都在這裡面，她所有謊話都裝在這個，罪惡滿布的潘朵拉盒子中。」

這位母親表示，自己的兒子被人殺害，但Alameda縣地檢官Pamela Price卻沒有用謀殺罪名起訴被告。

市民說：「這不公平，我們想她下台。」

罷免行動發起人之一，Brenda Grisham的兒子在2010年被殺害，她表示，罷免Price是公民權利，而為了社區安全，有必要走到今天這一步。

Grisham說：「我們不必做這些事，但為了我們社區的安全，為了下一代的安全，為了商家的安全，這是必須要做的事。」

她表示，發起罷免行動後被人威脅，出入需要持槍保鏢陪同，又形容，唯一感謝Price的地方，就是她將不同族裔的市民團結在一起。

Grisham說：「她唯一的好處就是把社區連繫起來，之外就沒有了，為此我們感激你，但我在這裡劃清界線，在今天做我們所需要做的事。」

社區領袖陳錫澎（Carl Chan）表示，自去年9月開始收集簽名後，聽到不少聲音指他們不能成功，但最終收集到123,387個簽名，遠高於所要求的73,195個簽名。

對於有意見指罷免行動和政治有關，他有這樣的回應。

陳錫澎說：「從她（Price）的政策來說，她說明不想要人坐牢，這一點我明白，但當這麼多罪犯犯下一堆重罪都不用坐牢的話，令很多人變成了受害者，所以族裔絕對不是一個問題，今天是鐵證如山，知道她所說的東西是錯的。」

選務處之後接收一共10盒的簽名，包括白人、拉美裔、非洲裔及亞裔在內的，民眾亦隨即慶祝並高叫口號，「罷免Price！罷免Price！罷免Price！」

藍天使巡邏隊的隊長鄺偉說，今天這個現象反映了市民的聲音。

鄺偉說：「以往說我們亞洲人怕事，華人怕事，不敢站出來，但是這一次並不是這樣，警告那些縱容暴力犯罪的政客，你不可以繼續往這個方向走。」

Price一方陣營回覆本台查詢指，收到不少假簽名的報告，要求當局確保每一個簽名的真確性，形容罷免一旦成功，將會是民主大倒退。

他們又指出，罷免行動至今花費超過200萬，是由一群富翁指使而作出的政治把戲。

Alameda縣選務處有10天時間核實及點算簽名，預計縣參事之後會在35天至40天內將提案放到選票上，並會在4月或5月舉行罷免Price的特別選舉。

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