【KTSF 尹晉豪報導】

北灣Santa Rosa在週一清晨,警方同一名疑犯追逐及駁火,行動中4名警員受傷,當中一人重傷,最終疑犯亦當場身亡。

Sonoma縣縣警辦公室表示,槍擊事件發生在凌晨12點10分左右,地點是Stony Point Road夾Todd Road地區。

當警員到達時,他們發現了疑犯,並追捕他,疑犯停下來,向警員開槍,然後再次開車離開,警員開槍還擊,疑犯隨後撞車。

當局指,疑犯在現場宣布死亡,4名警員受傷,其中一人腿部中槍,另一名頭部受傷,送院治療,情況危急,另外兩名警員手部受傷。

Santa Rosa警方正調查事件,目前未知道疑犯涉及什麼性質的罪案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。