【灣區新聞】華裔陳安娜代表共和黨參選加州第15區國會眾議員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區中半島San Mateo縣加州第15區國會眾議員選舉，這次民主共和兩黨各只有一位候選人，民主黨是現任眾議員Kevin Mullin，共和黨候選人是華裔女性陳安娜（Anna Cheng Kramer），帶您認識她。

陳安娜在台灣出生，來美國讀大學，畢業後就定居在灣區，曾經擔任過San Mateo縣North Fair Oaks社區議會主席、San Carlos經濟發展諮詢委員會成員，對地方政治並不陌生，她為什麼會直接參選國會議員？

陳安娜說：「因為在加州民主黨是絕對多數，所以共和黨影響力非常非常少，所以你想變什麼政策，根本是沒有沒有辦法的，因為他們都不出委員會，你要變什麼法案都出不來，所以至少在國會當中，你至少還有一點機會去改改變現在很亂的政治。」

陳安娜說，現在加州在政策上變得非常極左，她非常擔心美國的下一代，不論在教育、道德或是經濟。

陳安娜說：「而且我非常關注說，我們以後的將來，我們的後代，真的是像我們的，在已經34兆國債，你想這都是我們後代要負擔的，所以這很可怕，所以我覺得這個共和黨，是一定要發表他們的意見，然後現在有兩個戰爭，打仗我們更窮了，像烏克蘭，我們一直在付錢，我們真正要打仗的話，我們怎麼去負擔，這都是後代。」

陳安娜有豐富的地產運作經驗，從公司小職員到投行合夥人，也曾經替非營利機構管理住房，關於可負擔房屋，陳安娜有一套獨特的看法。

陳安娜說：「我發現我們政府給的錢，都是用稅務抵免（Tax Credit）來用支持的，等於是賦稅的人在貢獻，這很好啊，可是造了以後沒有人離開這些房子，好像一棟房子是200個單位，那大概有700個人去申請，這就是等於樂透，所以你運氣好就可以申請，到那你申請到以後，你是永遠不會要離開的，所以這200棟就是永遠給低收入，可是我的想法是，你是個稅付稅的人來支持，你應該用這個錢來滾這個房子，就是說讓更多的人可以享受可負擔房屋，兩百個單位600個都可以享受，兩百人住進去以後存了錢，然後可以買房子，等於是暫時的去幫忙，不應該說是永遠就住在裡面。」

本身十分反共的陳安娜，曾經主持前國務卿龐佩奧灣區演講，香港議會發起人袁弓夷也公開為陳安娜背書。

陳安娜的對手是現任眾議員Kevin Mullin。

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