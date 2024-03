【灣區新聞】華裔陳安娜代表共和黨參選加州第15區國會眾議員（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區中半島San Mateo縣加州第15區國會眾議員選舉,這次民主共和兩黨各只有一位候選人,民主黨是現任眾議員Kevin Mullin,共和黨候選人是華裔女性陳安娜(Anna Cheng Kramer),帶您認識她。

陳安娜在台灣出生,來美國讀大學,畢業後就定居在灣區,曾經擔任過San Mateo縣North Fair Oaks社區議會主席、San Carlos經濟發展諮詢委員會成員,對地方政治並不陌生,她為什麼會直接參選國會議員?

陳安娜說:「因為在加州民主黨是絕對多數,所以共和黨影響力非常非常少,所以你想變什麼政策,根本是沒有沒有辦法的,因為他們都不出委員會,你要變什麼法案都出不來,所以至少在國會當中,你至少還有一點機會去改改變現在很亂的政治。」

陳安娜說,現在加州在政策上變得非常極左,她非常擔心美國的下一代,不論在教育、道德或是經濟。

陳安娜說:「而且我非常關注說,我們以後的將來,我們的後代,真的是像我們的,在已經34兆國債,你想這都是我們後代要負擔的,所以這很可怕,所以我覺得這個共和黨,是一定要發表他們的意見,然後現在有兩個戰爭,打仗我們更窮了,像烏克蘭,我們一直在付錢,我們真正要打仗的話,我們怎麼去負擔,這都是後代。」

陳安娜有豐富的地產運作經驗,從公司小職員到投行合夥人,也曾經替非營利機構管理住房,關於可負擔房屋,陳安娜有一套獨特的看法。

陳安娜說:「我發現我們政府給的錢,都是用稅務抵免(Tax Credit)來用支持的,等於是賦稅的人在貢獻,這很好啊,可是造了以後沒有人離開這些房子,好像一棟房子是200個單位,那大概有700個人去申請,這就是等於樂透,所以你運氣好就可以申請,到那你申請到以後,你是永遠不會要離開的,所以這200棟就是永遠給低收入,可是我的想法是,你是個稅付稅的人來支持,你應該用這個錢來滾這個房子,就是說讓更多的人可以享受可負擔房屋,兩百個單位600個都可以享受,兩百人住進去以後存了錢,然後可以買房子,等於是暫時的去幫忙,不應該說是永遠就住在裡面。」

本身十分反共的陳安娜,曾經主持前國務卿龐佩奧灣區演講,香港議會發起人袁弓夷也公開為陳安娜背書。

陳安娜的對手是現任眾議員Kevin Mullin。

