【加州新聞】Sierra山區部分高海拔地區錄得十呎降雪

【KTSF 黃恩光報導】

加州剛剛經歷近期一場大風暴,Sierra山區部分高海拔地區錄得十呎降雪,週一部分道路仍然封閉,州運輸部不斷清理積雪。

從州運輸部Caltrans的攝影機看到Tahoe湖一帶仍然下雪,部分地區有驟雨,汽車恢復行走,但當局繼續出動清理積雪。

剛剛過去的週末,當地出現暴風雪,國家氣象局的氣象學家週一對本台表示,下雪最多的地區包括Palasade以及Mt. Rose,錄得8呎降雪量。

另外有報導指出,更高海拔的地區出現多達十呎的降雪。

儘管大風雪,部分滑雪場週末仍然開放,住在東灣Orinda的這一家人,無懼風險從50號公路駕車上Sierra山區去滑雪。

Nancy Chow說:「完全是白濛濛一片,有許多次我的丈夫看不見路面,我們必須停下來。」

Audrey Chow說:「我很驚慌,害怕我們會駛離道路。」

當局預計另一股冬季風暴週一晚和週二抵達,加州北部至俄勒岡州和華盛頓州,山區會下大雪,灣區週一晚到週三都有機會下雨,但預測雨勢不大。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。