【全國新聞】全美逾3700萬人患腎病 大多數患者很遲才知道患病

3月份是美國腎臟月,全美超過3700萬名市民患上腎病,不過,大部份患者都不知道自己患上這個病,患者可能失去六成的腎功能才出現症狀。

腎病亦稱為無聲殺手,因為很多患者初期都不會出現症狀,直到中期或尾期為止。

所以美國糖尿病及腎病協會總監Griffin Rodgers醫生說,最重要的是了解自己的風險,包括糖尿病、高血壓,有腎病的家族病史和心臟病,若有一個或多個病患因素,請盡快求診,做腎病檢查。

Rodgers醫生說:「現時有兩種簡單的檢測方法,一是驗血測試你的腎臟過濾功能,第二是驗尿,如果尿液含有蛋白質,代表腎臟的過濾功能可能出現問題。」

Rodgers醫生說,越早發現病患,越早治療,越能夠減慢腎病變壞的速度。

目前專家正在研究如何可以更有效診斷和治療腎病。

Rodgers醫生說:「最後,我們希望能扭轉病情,並治愈腎病。」

大家想保持腎臟健康,就請經常做運動,選擇健康的食物,有充足的睡眠,不要吸煙,或限制飲酒的份量。

