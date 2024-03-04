【全國新聞】全美逾3700萬人患腎病 大多數患者很遲才知道患病

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3月份是美國腎臟月，全美超過3700萬名市民患上腎病，不過，大部份患者都不知道自己患上這個病，患者可能失去六成的腎功能才出現症狀。

腎病亦稱為無聲殺手，因為很多患者初期都不會出現症狀，直到中期或尾期為止。

所以美國糖尿病及腎病協會總監Griffin Rodgers醫生說，最重要的是了解自己的風險，包括糖尿病、高血壓，有腎病的家族病史和心臟病，若有一個或多個病患因素，請盡快求診，做腎病檢查。

Rodgers醫生說：「現時有兩種簡單的檢測方法，一是驗血測試你的腎臟過濾功能，第二是驗尿，如果尿液含有蛋白質，代表腎臟的過濾功能可能出現問題。」

Rodgers醫生說，越早發現病患，越早治療，越能夠減慢腎病變壞的速度。

目前專家正在研究如何可以更有效診斷和治療腎病。

Rodgers醫生說：「最後，我們希望能扭轉病情，並治愈腎病。」

大家想保持腎臟健康，就請經常做運動，選擇健康的食物，有充足的睡眠，不要吸煙，或限制飲酒的份量。

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