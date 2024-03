【KTSF】

一項新研究發現,COVID後遺症長新冠,可能導致認知衰退,智商(IQ)分數會下降6分。

《新英格蘭醫學期刊》的研究觀察了超過14萬名成年人,在2022年進行網上認知評估。

研究發現,那些出現COVID症狀並康復的人,與從未感染COVID的人相比,IQ分數下降了3分。

而那些出現COVID症狀12週或更長時間的人,IQ分數下降了6分。

但研究人員表示,IQ下降可能不是永久性的。

