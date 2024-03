【有線新聞】

歐盟首次對美國蘋果公司徵收反競爭罰款18億歐元,蘋果質疑歐盟的說法不符事實,表明會上訴。

歐盟指本身提供音樂串流的蘋果,禁止其他串流應用程式全面地知會iOS用戶,可轉用其他更便宜的音樂串流服務,判定是造成不公平貿易條件、非必要和不合比例的反引導措施,違反《歐盟運作條約》其中一項條文。

歐盟又指,蘋果這種行為持續約10年可能令iOS用戶付出更高昂的音樂串流服務費,歐盟委員會按照蘋果的全球收入及阻嚇性因素等評估,決定徵收18億歐元罰款,並下令蘋果停止繼續違規及撤除相關措施。

