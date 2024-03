【KTSF】

福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉(Angela Chao)2月12日開車跌入私人牧場的池塘,溺水而身亡,德州警長辦公室日前表示,此案屬於非典型事故,正朝刑事調查的方向偵辦。

德州Blanco縣警長寫信給德州司法部長,他表示,雖然初步調查這是一宗不幸的意外,但是仍朝刑事案件方向調查,直到有足夠證據排除犯罪行動。

縣警長也告訴檢察長,相關報告、911紀錄、音檔、影片證據等,不該發給提出要求的媒體,因為在調查完成之前,發布相關內容會干擾對本案的調查與可能的起訴。

趙安吉是趙小蘭的妹妹,趙小蘭的先生麥康尼日前才宣布年底辭去國會參議院多數黨領袖,其中一個原因是趙安吉的去世。

