【灣區新聞】北灣Larkspur市選民將表決是否實行租金管制

加州各地面對持續的住屋短缺問題,這也導致租戶的租金不斷調漲,3月5日的選舉中,北灣Larkspur市的選民將表決是否實行租金管制。

攝影師Michael Sexton的收入,有一部分來自出租房子的租金,他表示,攝影師的工作收入不穩定,沒有固定的收入。

Larkspur市的D提案,會把加租的幅度限制在每年5%,附加消費物價指數的增幅或7%,這兩者之間較低的數字,就會是該年的增幅。

Sexton相信,要是Larkspur市的提案通過,Marin縣的其他地方也會陸續有租金管制。

Philip Hallquist則在Larkspur租了一間一個睡房的房子,已經9年,他說房東是出租公司,每年的租金上漲都是接近州府設定的每年5%,附加消費物價指數的增幅或10%,他說已經忍無可忍,必須有所行動,於是和其他租客開始出席市議會會議,要求為租金增幅設上限。

全國人口普查的數據顯示,Larkspur市有四分之一的租客花在租金的錢超過一半的收入,造成他們生活上嚴重開支負擔。

Hallquist表示,租金不斷上漲就像是變相逼遷,因為人們付不起房租,就得去找其他的地方住。

然而,都市規劃專家Kelly Snider則表示,租金管制會令到城市增加新房屋單位的速度減慢。

Snider認為,改變規劃法例和增加州府補貼,來建更多的房屋,可以有更好的效果,但是這需要大筆的撥款和納稅人的錢,所以租金管制有幫助,因為這是一個合法幫助,沒有其他選擇的租客的一個方式。

然而,要是有租金管制,也有一些房東會把租金上漲到合法的最高上限,然後延遲所需的維修工作。

回到租客Hallquist,他說自己的怒氣並不是出在租房子的小屋主,而是那些要取得最高盈利的出租公司。

他說很多有固定收入的人,例如年長人士或殘障人士,已經在自己熟悉的社區生活多年,要他們去哪裡找新的地方住。

然而房東Sexton也說,也是要靠收取到的租金,讓自己能夠付房貸,讓他繼續能夠住在Marin 縣。

根據Larkspur市的D提案,1995年後建造的房屋、獨立屋、共渡公寓,以及ADU加建單位得到豁免,不受租管限制,提案需要超過半數贊成票通過。

