加州州長紐森宣佈10項安全計劃,以加強東灣奧克蘭(屋崙)街道安全。

計劃重點包括在特定地點清理垃圾、減少塗鴉、維修路牌標示和美化街道。

除了令街道更乾淨和安全之外,還要讓無家可歸者遠離街道,目標是拆除奧克蘭高速公路沿途六個地點的無家可歸者營地,並與市政府工作人員協調,為那裡的無家可歸者提供庇護。

另外,將在International Boulevard等繁忙街道上安裝300個新的閉路電視。

