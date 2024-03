【灣區新聞】Santa Clara市選民將表決是否廢除警察局長民選制度

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara市是全加州唯一一個警察局長由選民選出的城市,這個制度有利也有弊,該市選民將在3月選舉中決定是否將這個制度廢除。

Santa Clara市居民在選舉中的A和B提案,將決定是否將目前必須競選的兩個公職改為委任制。

A提案建議把市府書記官改為委任制,B提案則是要警察局長由市府聘請。

比較受到關注的是警察局長這個職位,在現有選舉制度的規定下,Santa Clara的警察局長必須是該市的居民,所以符合選舉資格的人不多。

根據The Mercury News的報導,自1988年以來的9次警察局長選舉中,有6次在沒有對手的情況下勝選,現任警察局長Patrick Nikolai,2021年的年薪加上福利是524,000元,是全加州薪水第7高的警察局長。

要是改為委任制,市府可以從全國各地徵聘,支持B提案的人士認為,取消用選舉選警察局長的制度,可以將這個職務與政治分隔開來,而也可以因取消選舉,為市府省下數十萬的選舉開支。

反對B提案的人士則表示,取消警察局長的選舉,會促成警察局長和選民之間加大距離。

A和B兩項提案需要超過半數的贊成票就可通過。

