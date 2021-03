歐盟就新疆問題制裁4名內地官員 六四後首次制裁中國

【有線新聞】

歐盟制裁4名新疆官員及當地執法機關,指他們有份侵害新疆維吾爾族人權,是歐洲30多年來第一次制裁中國。中國隨即反擊,制裁10名歐洲議員和學者以及4個歐洲機構。

被歐盟制裁的包括新疆前政法委書記朱海侖,他被指負責策劃大規模監控及拘留維吾爾人。新疆維吾爾自治區黨委常委、政法委書記王明山、以及新疆公安廳廳長陳明國,則被指與再教育營的任意扣留有關。

至於新疆生產建設兵團黨委書記王君正,被指負責實施採棉業強迫勞動等。新疆生產建設兵團公安局亦被制裁。歐盟指控他們涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權,會實施旅遊禁令和凍結他們在歐盟的資產,歐洲公民和企業不得向他們提供財務協助。

這次是歐洲事隔超過30年,自八九年天安門事件後,首次制裁中國。但立場親北京的匈牙利外長就認為,制裁是「有害」和「無意義」。

中國外交部隨即亦反擊,宣布對嚴重損害中方主權和利益,惡意傳播謊言和虛假信息的10名人員和4個實體實施制裁,包括5名歐洲議會議員、3名分別來自荷蘭、比利時和立陶宛的議員、瑞典學者葉必揚、以及早前被中方點名指控,在涉疆問題造謠的德國學者鄭國恩。

制裁的4個機構則包括歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、有研究新疆問題的智庫德國墨卡托中國研究中心、以及丹麥民主聯盟基金會。有關人士和家屬被禁止入境內地和港澳地區。他們和關聯企業、機構亦被限制與中國往來。

中方指歐盟基於謊言和虛假信息,以所謂新疆人權問題,實施單邊制裁,嚴重損害中歐關係,敦促歐盟糾正錯誤,不要再以「人權教師爺」自居。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。