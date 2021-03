【有線新聞】

歐盟就緬甸軍事政變,制裁11人,包括國防軍總司令敏昂來、副總司令梭溫等10名國防軍最高層成員,還有將去年大選結果作廢的緬甸聯邦選舉委員會主席。

歐盟指,會繼續審查其他政策選項,包括對緬甸軍方控制的實體,採取限制措施。

