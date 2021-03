【KTSF】

蘋果公司在全美的270家店鋪宣布全部重開,並且積極採取防疫措施。

這是自從新冠疫情以來,美國所有的蘋果店鋪首次全部開放,蘋果在全美各州一共有270家店面,很多店面都可以直接入內,不需要預約,但有的繁忙店鋪需要預約15分鐘的購物時段,還有的店鋪僅為來取訂單的客戶開放。

在德州的蘋果店,是最後一批重開的店,因為上個月,德州受到罕見暴風雪襲擊,需要更多時間來修整。

