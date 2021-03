安老自助處安排醫生到社區中心為長者接種疫苗（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了加快疫苗的接種,安老自助處與美亞醫療集團合作派出醫生到社區長者中心為長者接種疫苗,省卻他們在網上預約的程序。

長者劉先生接種疫苗後說:「沒有不適,覺得很舒服,人家放了那麼多錢去研究,怎會有問題呢?(打了針後,會否希望多點外出?)當然會,望都這樣望,只坐在家裡,整個人都很悶。」

長者梁女士說:「有人說打了就暈倒,又怎樣,身體不好,不打針都暈,不關打針的事,所以我們打針的,就很有信心,打了回來,問我有甚麼感覺?我說沒有感覺。」

美亞醫療集團派出5名行醫經驗豐富的醫生來到列治文區的長者中心,為110名預約了的長者接種Moderna疫苗。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)表示,65歲以上的長者,的確都合資格接種疫苗,但很多長者不懂得如何預約,亦有長者反映就算有家人協助,至少等4小時才成功預約到,因此鍾月娟就提出與一些醫療機構合作,直接在社區中心幫長者接種。

鍾月娟說:「但是如果老人家不懂英語,又不懂用電腦,根本就沒辦法去預約接種疫苗,雖然說65歲以上就可以打,但怎樣去打,去哪裡打,還有預約好了,如果上星期訂的疫苗沒有送到的話,又要去取消,這個程序對一些不講英語的長者,及自己住的長者是很困難的。」

余榮嶽醫生(Hans Yu)的診所位於日落區,很多長者向他反映,很難預約到打疫苗,余醫生認為,在網上預約的系統裡,不少長者都是被遺忘的一群,因此美亞醫療集團就嘗試向市衛生局額外申請疫苗,今次他們就成功了。

余榮嶽醫生說:「見到我們很多長者都不能夠打到針,而很多醫生都想做些事,為這個疫情,因此我們個個很自然,個個都很開心來了,還有為長者打針時,他們覺得很開心,有這個機會,如果不是這樣,他們沒有機會打到。」

美亞醫療集團董事長梁禮崇醫生(Eric Leung)說:「在日落區的診所,還有在華埠的診所都有供應,我們每個星期都有大概1,800到2千劑,希望陸續有來供應。」

此外,鍾月娟透露,一些行動不便,不能夠外出的長者,他們的家人兩個月前已經聯絡她,詢問上門接種疫苗的可能,她表示,Johnson&Johnson疫苗較容易儲存,又只需要打一針,或者能夠為這一類的長者接種。

除了列治文區這裡,這班醫生下星期會去到華埠建民中心幫長者接種疫苗,到了3月19日,會去到位於40街的South Sunset長者中心,有興趣的長者需要到中心提前預約。

