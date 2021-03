全國29州新型肺炎新症連續一個月下跌後再上升

【KTSF 江良慧報導】

全國有29個州的新型肺炎新症在連續一個月下跌後,周日再次上升,上星期記錄到的新症也較前一個星期多,所以Johnson & Johnson疫苗雖然周一開始付運,但聯邦衛生官員仍然呼籲民眾不能掉以輕心,放鬆防疫措施。

Johnson & Johnson疫苗首批周一開始付運,成為美國第三種對付新型肺炎的疫苗。

Rochelle Walensky醫生說:「這都是非常好的消息,所有三種疫苗都安全和非常有效,對預防我們最關心的,這就是重症和死亡。」

加上Johnson & Johnson疫苗只需一劑,也無需極低溫冷藏。

Johnson & Johnson首席科學總監Paul Stoffels說:「我們到3月會有2千萬劑,到6月更會有一億,希望到夏天可以對美國的接種疫苗有很大貢獻。」

不過還是有問題。

白宮抗疫統籌Jeff Zients說:「預約方面還是令很多人感到沮喪,我們要做得更好。」

從周一開始,康涅迪格、密西西比、路易斯安那州的教師都可以接種疫苗,在31個州和首都華盛頓,教育界人士都可以去打針,麻省就仍然不行,不過滾軸溜冰場和戲院卻可以重開,只要人數不超過最高限額的一半。

麻省Hanover劇院總裁Troy Siebels說:「是向正確方向走出好的一步,肯定是。」

不過不要高興得太早。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說:「現在說已經過去,我們撐過了,放寬吧是太冒險了,看看歷史,去年冬季末,初春和夏季,當我們過早放寬,我們就看到疫情反彈。」'

平均新症過去幾星期都急跌,但白宮抗疫平等工作小組主席Marcella Nunez-Smith說:「我們近期似跌停了,請聽清楚,這病例水平變種在散播,我們將完全失去得來不易的進展。」

現時平均每天仍有大約2千名美國人染疫死亡。

Walensky醫生說:「接種你第一種可以得到的疫苗,保護你自己、你的家人和社區免於新型肺炎。」

全國各地的人至今已經接種了接近7700萬劑疫苗,全國人口中,有大約15%已經接種了至少一劑疫苗。

