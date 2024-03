【灣區新聞】聖荷西逾千人在河流附近紮營 市長計劃明年中前安置他們入住收容所

【KTSF】

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)表示,目前有逾千人沿著市內的河流和溪澗紮營,他指這個現象不只污染水源,亦是一個人道危機,他計劃在明年中前讓這群無家者入住收容所。

馬漢說:「我們是時候有所作為,必須緊急處理這問題,在全球最富有之一的地方,這是道德敗壞,過千人住在不安全、不衛生,及缺乏管理的營地,同時面臨著罪案和種種挑戰。」

馬漢表示,共有超過1000人沿著市內140英里的水流紮營,為了確保這些無家者有棲身之所,馬漢和其他市議員計劃在市中心南面添置約1000個床位,並繼續增加收容所數量。

官員表示,清理營地及將無家者帶到收容所的行動,最快在6個月後開始,並需要在2025年中完成,這個舉措將會耗資過千萬元。

聖荷西市内目前估計有6340名無家者,當中大約七成人都沒有入住收容所。

