【灣區新聞】聖荷西逾千人在河流附近紮營 市長計劃明年中前安置他們入住收容所

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聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，目前有逾千人沿著市內的河流和溪澗紮營，他指這個現象不只污染水源，亦是一個人道危機，他計劃在明年中前讓這群無家者入住收容所。

馬漢說：「我們是時候有所作為，必須緊急處理這問題，在全球最富有之一的地方，這是道德敗壞，過千人住在不安全、不衛生，及缺乏管理的營地，同時面臨著罪案和種種挑戰。」

馬漢表示，共有超過1000人沿著市內140英里的水流紮營，為了確保這些無家者有棲身之所，馬漢和其他市議員計劃在市中心南面添置約1000個床位，並繼續增加收容所數量。

官員表示，清理營地及將無家者帶到收容所的行動，最快在6個月後開始，並需要在2025年中完成，這個舉措將會耗資過千萬元。

聖荷西市内目前估計有6340名無家者，當中大約七成人都沒有入住收容所。

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