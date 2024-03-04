【全國新聞】CDC更新COVID指引 輕症患者退燒24小時後無須隔離（視頻）

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聯邦疾控中心（CDC）更新指引，有輕微症狀的COVID患者退燒24小時後，可以上班或恢復日常活動，毋須隔離五天。

疫情開始的時候，COVID在美國致命疾病之中排行第三，直至去年已經降到第十位。

專家說，現在大部分民眾都有免疫力，是經由感染或注射疫苗產生的。

與此同時，很多市民早已不再遵從指引進行五天隔離，有見COVID不再構成公共健康的威脅，因此CDC更新相關指引，假如市民症狀輕微，退燒超過一天，以及症狀有改善的話，就可以上班或恢復日常活動。

帶病外出時，請佩戴口罩，與其他人保持距離。

當局再次強調，為減少感染COVID的機會，請經常洗手和保持空氣流通，並接種疫苗，至於醫院、護老院和其他醫療機構的指引就維持不變

不過一些專家亦擔心，最新的指引可能會增加免疫力低的人士，產生嚴重的疾病。

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