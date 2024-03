【全國新聞】CDC更新COVID指引 輕症患者退燒24小時後無須隔離（視頻）

【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)更新指引,有輕微症狀的COVID患者退燒24小時後,可以上班或恢復日常活動,毋須隔離五天。

疫情開始的時候,COVID在美國致命疾病之中排行第三,直至去年已經降到第十位。

專家說,現在大部分民眾都有免疫力,是經由感染或注射疫苗產生的。

與此同時,很多市民早已不再遵從指引進行五天隔離,有見COVID不再構成公共健康的威脅,因此CDC更新相關指引,假如市民症狀輕微,退燒超過一天,以及症狀有改善的話,就可以上班或恢復日常活動。

帶病外出時,請佩戴口罩,與其他人保持距離。

當局再次強調,為減少感染COVID的機會,請經常洗手和保持空氣流通,並接種疫苗,至於醫院、護老院和其他醫療機構的指引就維持不變

不過一些專家亦擔心,最新的指引可能會增加免疫力低的人士,產生嚴重的疾病。

