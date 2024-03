【KTSF】

聯邦疾病防控中心(CDC)的獨立顧問團建議,年滿65歲及以上的人士,應該接種現有COVID疫苗的加強劑。

CDC表示,大多數COVID的死亡案例,都發生在65歲以上的年齡層,因此建議,65歲及以上的人士,可以在接種最新疫苗至少四個月後,接種任何COVID-19疫苗的加強劑。

顧問委員會的建議還必須通過CDC的總監的審批。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。