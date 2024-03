【灣區新聞】奧克蘭北部多間商舖遭爆竊 歹徒對閉路電視完全沒顧忌

【KTSF】

東灣奧克蘭北部一些商店漏夜被竊,歹徒對閉路電視完全沒有顧忌,而警察案發後,也無法及時到場,當地業者對層出不窮的罪案和逍遙法外的歹徒感到懊惱與無奈。

受影響的商店是北奧克蘭較時髦的購物區,週五凌晨,Temescal Alley有三間商店遭到破門。

店主Liz Thayer表示,這一天就像是在奧克蘭做生意平凡的一天,她的玻璃門被砸碎,歹徒拿走的是她親手做的外套。

閉路電視拍到歹徒跳過欄柵,若無其事的在小巷中視察,閉路電視還清楚的拍到一個歹徒的上半臉。

產業經理Danny Paredes說,這種歹徒拿了許多貨品逃離的情況一再發生,這已經是第七次,他說有警察報告證明,沒有人有任何舉動。

KPIX台記者在採訪的時候,已經是報警後超過兩個小時,但警察還沒有出現。

這些店主說,完全不稀奇,Danny說,有一次上午10點報警,警察下午4點才到,而警察抵達的時候,唯一能夠做的也只能拿報告資料。

其中一個受害店主Wes Allen說,這裡的人會互相扶持。

另外一間舊衣店受害店主的密友Isaac Star說,店裡的首飾被偷走,要等店主回來才能知道總共損失多少。

除了感到懊惱之後,這些店主表示非常不願意的接受了這個在奧克蘭做生意的現實,他們說,還沒有做出要離開的決定,但是在談話中,已經是一個提出過的話題。

縱然如此,奧克蘭警察部門發出的數據顯示,截至2月25日的一個星期,和去年同時期相比,商業盜竊下跌了60%,汽車盜竊下跌56%,住宅盜竊下跌47%,搶劫案則增加40%。

