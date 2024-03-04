【灣區新聞】奧克蘭北部多間商舖遭爆竊 歹徒對閉路電視完全沒顧忌

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東灣奧克蘭北部一些商店漏夜被竊，歹徒對閉路電視完全沒有顧忌，而警察案發後，也無法及時到場，當地業者對層出不窮的罪案和逍遙法外的歹徒感到懊惱與無奈。

受影響的商店是北奧克蘭較時髦的購物區，週五凌晨，Temescal Alley有三間商店遭到破門。

店主Liz Thayer表示，這一天就像是在奧克蘭做生意平凡的一天，她的玻璃門被砸碎，歹徒拿走的是她親手做的外套。

閉路電視拍到歹徒跳過欄柵，若無其事的在小巷中視察，閉路電視還清楚的拍到一個歹徒的上半臉。

產業經理Danny Paredes說，這種歹徒拿了許多貨品逃離的情況一再發生，這已經是第七次，他說有警察報告證明，沒有人有任何舉動。

KPIX台記者在採訪的時候，已經是報警後超過兩個小時，但警察還沒有出現。

這些店主說，完全不稀奇，Danny說，有一次上午10點報警，警察下午4點才到，而警察抵達的時候，唯一能夠做的也只能拿報告資料。

其中一個受害店主Wes Allen說，這裡的人會互相扶持。

另外一間舊衣店受害店主的密友Isaac Star說，店裡的首飾被偷走，要等店主回來才能知道總共損失多少。

除了感到懊惱之後，這些店主表示非常不願意的接受了這個在奧克蘭做生意的現實，他們說，還沒有做出要離開的決定，但是在談話中，已經是一個提出過的話題。

縱然如此，奧克蘭警察部門發出的數據顯示，截至2月25日的一個星期，和去年同時期相比，商業盜竊下跌了60%，汽車盜竊下跌56%，住宅盜竊下跌47%，搶劫案則增加40%。

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