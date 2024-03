【灣區新聞】舊金山聯合學區收生率下降 一些學校或面臨關閉

【KTSF】

舊金山(三藩市)聯合學區由於收生率下降,預計會面臨高達4億2千1百萬美元赤字,因此學區打算將一些學校關閉,使學區的資源能夠更有效地利用。

如果學區的董事會於12月投票批准計劃,受影響的學校將於2025年秋季起關閉。

一名舊金山學區的家長Meredith和她的小朋友都很喜歡他們的公立小學,兩個小朋友說因為他們的老師很好。

Meredith說,她來自一個教師的家庭,媽媽是公立學校的老師,她亦都是在公立學校系統長大,而她丈夫曾就讀舊金山聯合學區。

而舊金山學區近年來面臨許多挑戰,這也是為何她和其他家長在疫情後,成立了舊金山家長聯盟,讓家長有更多的發言權。

舊金山聯合學區於去年年底宣佈,正面臨4億2千1百萬美元預算赤字,並表示近年來失去了近1萬名學生,有些學生轉了私立學校,亦有許多家庭因為生活成本高而搬離了舊金山,學區在本週末宣布關閉學校的計劃,不過字眼上不是用關閉,而是稱為資源調整計劃。

Meredith表示,聽到消息時很擔憂,情緒很激動,她說就像你不希望自己的學校關閉一樣,不希望它影響到原本已經服務不足的學生。

學區在週六發佈一條長達四分鐘的影片,舊金山聯合學區總監Matt Wayne表示,必須減少現有的學校數量,他知道這很難令人接受,沒有人想關閉任何一間學校,但只有透過減少學校的數量,才可以將資源集中,加強教師的支援和學生服務。

他說目前未決定關閉哪一些學校,並表示學區也會進行外部公平檢查,以確保沒有特定社區或學生族群受到不成比例的影響。

學區總監計劃在今年9月左右宣布受影響的學校名單,以便學區董事會在12月投票,如果董事會投票批准名單,那些受影響的學校,將於2025年秋季起關閉。

舊金山學區目前一共有112間學校,共約49,000名學生。

兩年前,東灣奧克蘭聯合學區也陷入類似窘境,學區計畫關閉學校,集中11間學校的資源,不過示威以及絕食抗議,最終只有三間學校關閉,學區董事會投票阻止了其他學校的關閉。

