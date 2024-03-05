【國際新聞】胡提武裝擊沉英國貨輪 可能帶來環境生態危機

March 5, 2024 新聞, 國際新聞

【KTSF】

紅海局勢受以哈戰爭影響而繼續動盪，紅海14條海底光纖通訊電纜中有三條被割斷，受影響的亞洲地區包括印度、香港，連忙將互聯網通訊改由紅海其他的海底電纜承擔，嫌疑最大的也門胡提武裝否認責任，但也有可能是因為受他們攻擊受損，而脫落的船錨在海下漂移中割斷通訊電纜，事故仍在搶修中，並有待調查，與此同時，胡提武裝擊沉一艘英國貨輪，可能帶來環境生態危機。

美軍中區司令部透露，英國貨輪Rubymar號在星期六凌晨在紅海沉沒，該艘貨輪在2月18號被胡提武裝的導彈擊中，經過多日的支撐，終於沉沒，是自從胡提武裝在去年11月以來，第一艘完全沉沒的貨輪。

由於船上載有大量有毒的肥料，加上貨輪本身的燃料，一旦漏出，將嚴重衝擊紅海的海洋生態，該地區的海水化淡及漁民生計也可能受巨大的影響。

有分析指出，由於一般商船都繞道，可見的將來只剩下運油輪在紅海航行，一旦遭到襲擊，紅海注定會承受更嚴重的環境污染，而紅海的地理條件，也令污染物留在該處海灣。

也門本身也會被反噬，胡提武裝聲稱會繼續攻擊英國商船，直到以色列停止在加沙的軍事行動為止。

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