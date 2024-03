【國際新聞】胡提武裝擊沉英國貨輪 可能帶來環境生態危機

【KTSF】

紅海局勢受以哈戰爭影響而繼續動盪,紅海14條海底光纖通訊電纜中有三條被割斷,受影響的亞洲地區包括印度、香港,連忙將互聯網通訊改由紅海其他的海底電纜承擔,嫌疑最大的也門胡提武裝否認責任,但也有可能是因為受他們攻擊受損,而脫落的船錨在海下漂移中割斷通訊電纜,事故仍在搶修中,並有待調查,與此同時,胡提武裝擊沉一艘英國貨輪,可能帶來環境生態危機。

美軍中區司令部透露,英國貨輪Rubymar號在星期六凌晨在紅海沉沒,該艘貨輪在2月18號被胡提武裝的導彈擊中,經過多日的支撐,終於沉沒,是自從胡提武裝在去年11月以來,第一艘完全沉沒的貨輪。

由於船上載有大量有毒的肥料,加上貨輪本身的燃料,一旦漏出,將嚴重衝擊紅海的海洋生態,該地區的海水化淡及漁民生計也可能受巨大的影響。

有分析指出,由於一般商船都繞道,可見的將來只剩下運油輪在紅海航行,一旦遭到襲擊,紅海注定會承受更嚴重的環境污染,而紅海的地理條件,也令污染物留在該處海灣。

也門本身也會被反噬,胡提武裝聲稱會繼續攻擊英國商船,直到以色列停止在加沙的軍事行動為止。

