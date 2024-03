【娛樂新聞】由夾band創作到首支MV上架 ROVER以《秒速八公里》記錄熱血音樂夢

Kim卓金樂、亨仔陳鎮亨、Jason 雷濠權及希晉王希晉四子憑藉組Band理念,一起去探索音樂路組成了ROVER,並堅持首支派台歌《秒速八公里》要自己創作。經歷半年,ROVER出道記者會首次公演了《秒速八公里》,大獲好評,ROVER的首個MV亦隨著上架,隊長Kim說:「由我哋參加《造星》、組band到見到MV出街,好夢幻,好難忘。」 組band不能沒自己作品!《秒速八公里》就是ROVER四子作曲、林寶填詞、Edward Chan、Cousin Fung及Ariel監製的歌曲。回想整個創作,四子坦言開初花了好長時間去摸索屬於ROVER的風格、適合是ROVER出道的首支作品,鼓手Jason說:「好多謝Edward,因為我哋四個都係主音,好難去分配每一個vocal,所以我哋每個其實係唱晒成首歌,Edward再聽吓每個人啱唱邊part,非常多謝Edward,都好多謝Cousin去幫我哋錄vocal,亦都好多謝Ariel幫我哋更豐富個編曲,將我哋嘅想法呈現出嚟,」 至於新歌《秒速八公里》是代表著ROVER的熱血和追夢的決心,歌詞上就是四子和作詞林寶溝通後的成果,特別是最後四句四子一齊唱的歌詞「幾多的勸告和煩惱,世上沒人可阻得到,航道裡來日見而大志不衰老。」Kim說:「歌詞外,歌名都好有意義,多謝填詞人林寶建議,《秒速八公里》好代表到呢一刻嘅我哋,決定咗追夢,就好似太空人衝破大氣層一樣,要秒速前行不可以減速或者後退,目標明確清晰奔向夢想飛向太空。」 配合新歌內容,《秒速八公里》MV自然是個勵志鼓舞的故事,希晉介紹道:「MV故事係講一個心臟有問題嘅美式足球員,ROVER就係代表佢嘅心臟,以我哋秒速八公里精神,幫球員無畏任何阻礙,勇往直前達陣完成夢想,係呢度都要特別感謝阿Will幫我哋演美式足球球員呢個角色,Thank you Will。」ROVER在MV中出演band的角色外,還每人演出了一少段跑步追夢畫面,成了亨仔最難忘的時刻,說:「我請crew幫手將跑步機加到最快,我真係跑到喘氣,導演讚我good take,佢哋都係好低速,我係最高速跑。」 經歷半年經歷過寫歌、錄音、討論,到順利出道、MV推出,ROVER最希望MV同歌可以傳遞到他們想傳遞的追夢信息,因為新歌是四人心血,亦證明他們ready讓大家看見到他們的成長。

