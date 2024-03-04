【娛樂新聞】由夾band創作到首支MV上架 ROVER以《秒速八公里》記錄熱血音樂夢

Kim卓金樂、亨仔陳鎮亨、Jason 雷濠權及希晉王希晉四子憑藉組Band理念，一起去探索音樂路組成了ROVER，並堅持首支派台歌《秒速八公里》要自己創作。經歷半年，ROVER出道記者會首次公演了《秒速八公里》，大獲好評，ROVER的首個MV亦隨著上架，隊長Kim說：「由我哋參加《造星》、組band到見到MV出街，好夢幻，好難忘。」

組band不能沒自己作品！《秒速八公里》就是ROVER四子作曲、林寶填詞、Edward Chan、Cousin Fung及Ariel監製的歌曲。回想整個創作，四子坦言開初花了好長時間去摸索屬於ROVER的風格、適合是ROVER出道的首支作品，鼓手Jason說：「好多謝Edward，因為我哋四個都係主音，好難去分配每一個vocal，所以我哋每個其實係唱晒成首歌，Edward再聽吓每個人啱唱邊part，非常多謝Edward，都好多謝Cousin去幫我哋錄vocal，亦都好多謝Ariel幫我哋更豐富個編曲，將我哋嘅想法呈現出嚟，」

至於新歌《秒速八公里》是代表著ROVER的熱血和追夢的決心，歌詞上就是四子和作詞林寶溝通後的成果，特別是最後四句四子一齊唱的歌詞「幾多的勸告和煩惱，世上沒人可阻得到，航道裡來日見而大志不衰老。」Kim說：「歌詞外，歌名都好有意義，多謝填詞人林寶建議，《秒速八公里》好代表到呢一刻嘅我哋，決定咗追夢，就好似太空人衝破大氣層一樣，要秒速前行不可以減速或者後退，目標明確清晰奔向夢想飛向太空。」

配合新歌內容，《秒速八公里》MV自然是個勵志鼓舞的故事，希晉介紹道：「MV故事係講一個心臟有問題嘅美式足球員，ROVER就係代表佢嘅心臟，以我哋秒速八公里精神，幫球員無畏任何阻礙，勇往直前達陣完成夢想，係呢度都要特別感謝阿Will幫我哋演美式足球球員呢個角色，Thank you Will。」ROVER在MV中出演band的角色外，還每人演出了一少段跑步追夢畫面，成了亨仔最難忘的時刻，說：「我請crew幫手將跑步機加到最快，我真係跑到喘氣，導演讚我good take，佢哋都係好低速，我係最高速跑。」

經歷半年經歷過寫歌、錄音、討論，到順利出道、MV推出，ROVER最希望MV同歌可以傳遞到他們想傳遞的追夢信息，因為新歌是四人心血，亦證明他們ready讓大家看見到他們的成長。