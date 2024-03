【國際新聞】馬航MH370失蹤近十年 大馬政府擬重啟搜索

【有線新聞】

馬航370客機失蹤將近十周年,馬來西亞官員稱將重啟搜索行動。有中國乘客家屬則指不會放棄尋親,又相信失蹤乘客可能仍在世,只是流落荒島。

馬來西亞首都吉隆坡一個商場舉行紀念活動,部分失蹤乘客親屬亦有出席。

交通部長陸兆福指,大馬政府準備與之前參與搜索的美國公司磋商「不尋回、不收費」方案,盡快簽訂新的搜索協議;又重申當局對繼續搜索的承諾,致力尋回客機及查清事件真相。

外界可能認為10年過去,親屬或漸漸走出傷痛,但河北邯鄲的栗二友指只是「對人歡笑背人愁」。

MH370失蹤乘客栗延林父親栗二友說:「說實在,這幾年我最切身的感受,就是我像鬼一樣在這兒活著、苟且地活著。為啥?見到我的同學,見到我的親戚,還要裝出笑容去面對他們。到晚上就變成還陽回來,我才像了個人,尤其到夜深人靜的時候,只能偷偷地哭泣。」

但傷痛以外仍不放棄希望,栗二友說:「我就依然堅信我孩子還在飛機上,還在。或者這飛機不行,我孩子說不定在《魯賓遜漂流記》那個小島上。我就一直堅持在這個想法上,這幾年我一直不拿錢(賠償)的原因就在這兒。」

他說一直都不知應與誰和解,因為沒有人知道事故起因。

MH370客機於2014年3月8日由吉隆坡飛往北京途中失蹤,客機及機上239人至今下落不明。

