影評：《農民》四萬幅油畫說獲諾貝爾文學獎的波蘭故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

7年前,波蘭一對夫妻電影人,嘗試用一種新的電影拍攝手法,用油畫代替人的影像,拍了一部紀錄片。第二部電影,同樣用這個技巧,首度用來拍劇情片。而原著小說,更是獲得諾貝爾文學獎的作品。

19世紀的一個波蘭鄉村,一個年輕、漂亮的少女Jagna,喜歡剪紙、照顧動物。村中的人,妒忌她的美貌。流言說Jagna 唯一能夠做的,就是勾引村中的其他男人。事實上,Jagna 眼中只有一個情人,就是Antek。但是帶有男性魅力的他,已經是有婦之夫。兩人唯一能夠做的就只是調情。

然而,Antek 的父親Maciej 喪妻。心想靠著自己的農地和財富,能夠給Jagna 的媽媽當聘禮,把村中最亮眼的美女娶過來。

而這個戲劇性的轉折,更把這對情人之間,對彼此的慾望推向無法落實。但人算不如天算,Jagna 一瞬間失去生命中的主要支柱,也將鄉村對她的欺負,推向沸騰。

電影故事改編自諾貝爾文學獎小說《Chlopi》。Wladyshlaw Stanislaw Reymont 在1904年出版的小說,超過一千多頁。現在已經是波蘭學生必讀的文學經典。

電影畫面中看到的,是導演Hugh Welchman 和Dorota Kobiela 夫妻,先將演員的演出拍下來,然後從影像中,畫出4萬張油畫。之後以動畫的方式,結合成大家看到的成果,就是帶有印象畫色彩的畫面。而在結合這部影片的時候,因為100多個畫家中,多數在烏克蘭。因為兩年前發生被俄羅斯侵略的戰爭,也給這部電影產生困難。

劇情方面,從一千頁的文學作品,縮減到兩個小時以內,感覺上只能帶出故事中的要點。所以電影中的一些情節,似乎有種脫節的感覺。

總得來說,這是一部風格大膽的作品。油畫動畫方式利弊都有。簡單化的故事,也不需要觀眾花太大的心思欣賞。也看得出為什麼波蘭,會選擇這部作品來角逐奧斯卡。

《農民 The Peasants》把博物館中的色彩,帶進電影院中。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在聖荷西的AMC Saratoga 上映,並將在3月8日起,在沙加緬度的The Tower Theatre 開映。

電影網頁:https://www.sonyclassics.com/film/thepeasants/

“The Peasants” Review: Having 40,000 paintings tell this Nobel prize-winning Polish classic

“Screening Room” reviews “The Peasants”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.sonyclassics.com/film/thepeasants/

Now showing in San Jose’s AMC Saratoga. Opens in Sacramento March 8 at The Tower Theatre.

