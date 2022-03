《電影試片室》遴選2021年度十大最佳電影

全年最賣座影片,從疫情陰影下走出來《蜘蛛俠:英雄無歸 Spider-Man: No Way Home》,蜘蛛俠打開了時空通道,引發意想不到的危機的故事。這部英雄系列電影,票房突破7.8億,佔美國票房榜首。

第十、

《花漾女子 Promising Young Woman》

原本是醫學院的高材生,因為密友被性侵而輕生。長期內疚的少女,到夜總會找佔酒醉女子便宜的男性,走上復仇的不歸路。原創的故事叫觀眾,跟著少女的歷程為她歡呼、感嘆。《Promising Young Woman》目前可在HBO Max 串流平台觀看。

第九、

《樂動心旋律 CODA》

年輕少女是四口家庭中,唯一一個沒有聽覺障礙的人。家庭靠她幫忙出海捕魚為生,少女卻要追逐自己的夢想。兩者之間難以取捨。感動的劇情選用確實有聽覺障礙的演員。精湛的演技、感人的劇情,要人讚歎。《CODA》目前可在Apple TV 串流平台觀看

第八、

《脫稿玩家 Free Guy》

流行電子遊戲中的一個銀行出納員,發現自己只是一個背景角色。當他嚐到當遊戲人物的滋味,要幫助現實生活中,遊戲設計家找到遊戲中隱藏的秘密。這是年度最原創的故事之一,也是解釋人工智能最易懂的方式。《Free Guy》目前可在HBO Max 串流平台觀看。

第七、

《在車上 Drive My Car》

故事環繞在一名演員兼導演,發現妻子有外遇,但妻子還來不及開口就突然離世。之後到廣島導演一出舞台劇。劇場請來的年輕女司機,卻也成為和導演彼此敞開心房的對象。人們之間錯綜複雜的關係,身邊親信或許無法坦誠,最終必須靠陌生人,來道出內心最深處的情懷。《Drive My Car》目前可在HBO Max 串流平台觀看。

第六、

《紐約高地 In the Heights》

紐約曼哈頓拉美裔聚集的社區Washington Heights,正經歷一股熱浪侵襲,也同時面對社區高檔化的變遷壓力。一群年輕人也對自己的未來,和實現夢想的決心,邁開一大步。華裔導演朱浩偉將百老匯的著名劇作搬上大熒幕,版圖擴大,狂歌勁舞在地方色彩濃烈的實地拍攝。幕幕帶原創特色、觀感享受十足。劇情感人的同時,也激勵人心。《In the Heights》目前可在HBO Max 串流平台觀看。

第五、《一個英雄 A Hero》

當今最能維持高水準的國際編劇/導演,伊朗的Asghar Farhadi 新作。因為生意失敗而欠債坐牢的男子,兩天監獄假期,要說服債主撤銷控罪。女友發現了一個遺失的錢包,但是男子要把錢包交還失主,在一夜之間成為社區英雄,但是事件也越描越黑。《A Hero》和導演過去四部電影,再度衝入《電影試片室》的年度十大最佳電影,目前可在Amazon Prime 串流平台觀看。

第四、

《犬山記 The Power of the Dog》

紐西蘭編劇/導演Jane Campion 改編自著名小說。20年代初的蒙大拿州,嫁入牧場的寡婦母子,眼看母親受到牛仔哥哥的精神虐待,發現伯父的弱點,於是策劃報復。看似低調的景物,人物共處產生的思潮洶湧澎湃。選角、攝影、演出的指導,顯示高超水平,幕幕叫人欽佩。《The Power of the Dog》目前可在Netflix 串流平台觀看。

第三、

《世界上最糟糕的人 The Worst Person in the World》

挪威奧斯陸一個快三十歲的年輕女子,和四十多歲的漫畫家同住多年。是否要有孩子,也成了是兩人之間的主要摩擦點。少女和許多千禧一代一樣,身邊干擾思緒的事物太多,難得有停下來做決定的時間與精力。透視典型千禧族的思維,走一步算一步的真實感,做出不帶斥責的描繪 。《The Worst Person in the World》目前仍在戲院中放映。

第二、

《波斯密語 Persian Lessons》

二戰期間,一個猶太人在納粹集中營,面對死亡厄運,謊稱自己是波斯人已保住生命。但是也被一個想學波斯語的納粹軍官找來學波斯語。囚犯唯有憑從其他囚犯的名字中,編出虛構語言與語法,也受到軍官和貴人保護。當中體現的求生意念,和反派人物的的單純特性,顯示人物性格中具正反兩派的內心鬥爭。《Persian Lessons》目前只有在網上訂購影碟觀看。

第一、

《親愛的埃文·漢森 Dear Evan Hansen》

改編自百老匯暢銷歌舞劇。一位內向、孤僻的高中生,陰差陽錯被以為是學校一名自殺學生的唯一密友。面對這一家人想要找來死去孩子的身影,高中生也在謊言中找到自己虛幻的社區英雄地位。歌舞劇在這黑暗題材中尋找希望,也展示美國青少年,在成長過程中面對的現實痛楚。《Dear Evan Hansen》目前可以在主要的串流平台,例如Amazon Prime Video、Google Play、Apple iTunes 購買或租看。

