影評：探討人與人之間親密關係的《在車上》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

本屆奧斯卡獲得四項提名的日本影片,一部關於開慢車的電影,為什麼會有這麼多人垂青?

舞台劇導演兼演員家福,和電視劇本作家妻子音的長期結伴。夫妻之間感情深切,也因為兩人工作有重疊的部分。妻子的劇本創作靈感,也來自他們感覺最赤裸的時刻。一天,家福發現妻子有外遇,但也沒有向她質問,只是靜悄悄離開。音的告訴丈夫有話要說,但還來不及開口,音的突然離世。一場重要對話也就無法有結論。

兩年後,家福被邀請到廣島,導演一出用不同語言演出的俄羅斯劇作《萬尼亞叔叔》。因為安全的關係,劇場為家福找來一個年輕女司機渡利。渡利的開車技術逐漸贏得家福的信任。在彩排和演出的幾個月中,司機與乘客也慢慢的敞開各自封閉的心。多年的心結也逐漸被彼此解開。

改編自日本短篇小說的 《Drive My Car》,被導演濱口龍介搬到大熒幕。在戛納影展獲得最佳劇本。在今年奧斯卡提名最佳電影、最佳導演、最佳國際電影和最佳改編劇本。整部電影歷時近三個小時,但卻沒有感覺冗長。而是以十分穩健的進度,以“公路電影”的模式,看劇中人物身心的演變。

劇中的舞台劇以多種語言的形式演出,包括日語、英語、普通話和韓國手語,也要人擦亮眼睛。主角西島秀俊帶有梁朝偉的影子,無聲勝有聲的靜態演出,全片緊扣觀眾心弦。演司機的三浦透子更是在開車的同時,能夠演出她人物性格的真實。

《Drive My Car》體現的,還是人們之間錯綜複雜的關係。身邊親信或許無法坦誠,最終必須靠陌生人來道出內心最深處的情懷。

《在車上 Drive My Car》要大家思考對身邊的摯愛,是否能夠完全傾心。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://drivemycar.film/

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Drive My Car” Review: Exquisite human drama that celebrates life experiences and human connections

“Screening Room” reviews “Drive My Car”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://drivemycar.film/

Now in theatres