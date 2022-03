影評：《六號車廂》看陌生人之間的溫暖

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

代表芬蘭角逐奧斯卡的劇情片。兩個在長途火車車廂中結識的乘客,如何改變各自看待事物的觀點?

沒有手機的90年代初,一個芬蘭學生Laura 在莫斯科唸書,和文學教授有一段戀情。教授的小公寓經常聚集社交作樂的朋友,Laura 也被這簡單的生活吸引。一個派對醒來之後,教授告訴學生,兩人策劃到俄羅斯西北部Murmansk 看岩畫的旅程,教授決定不去了。縱然不開心,Laura 還是決定暫時離開教授戀人的這個軸心。

在過夜的火車上,車廂伴侶是一名礦工Ljoha。Ljoha 一上車就喝烈酒,自己的幽默卻也激怒了Laura。Laura 無法換車廂,於是盡量避開Ljoha。而單獨的時候,Laura 也拿出攝像機自拍,和看在莫斯科的歡樂時光。

但也不要打發掉礦工Ljoha。火車停開的一個晚上,他也帶Laura 到附近小鎮和一個老友見面、喝酒。最後甚至幫助Laura 在大雪中,看得到岩畫。

根據小說改編的《Compartment No. 6》在康城影展中獲得評審大獎之後,也代表芬蘭角逐奧斯卡最佳國際電影。這是一部意想不到的愛情電影。故事沒有好萊塢愛情喜劇中,可愛的見面、激動的衝突、轟轟烈烈的戀情。飾演兩位主要人物的Seidi Haarla 和Yuriy Borisov,形象尤其平俗、親切。也就只是在火車中互動著,車廂中的攝影也特別具挑戰。被迫選用的特寫鏡頭,也正好襯托劇情人物的真實感。

故事同時挑戰人們一般的處事待人的態度。女主角邀請一個英俊的同鄉進車廂,後來也因為自己好心卻成為受害人。而原本沒有好印象的車廂乘客,後來甚至為抵達自己的目的地,做出沒能想到的貢獻。雖然兩人之間的溫暖,只是一瞬間出現。但已經燃起人們對他國陌生人的一股要多認識的好奇。在平凡的事物中看到希望,《六號車廂》做到了。

《六號車廂 Compartment No. 6》讓大家感受瞬間的人間溫暖。滿分中五分得四分半,不該錯過。

電影目前在東灣Albany的 Landmark戲院,和沙加緬度多間戲院上映。

電影網頁:https://www.sonyclassics.com/film/compartmentno6/

“Compartment No. 6” Review: That surprising warmth and caring from a stranger on the train

“Screening Room” reviews “Compartment No. 6”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.sonyclassics.com/film/compartmentno6/

Now showing at Landmark Albany Twin and opens in Sacramento theatres.