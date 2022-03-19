影評：《六號車廂》看陌生人之間的溫暖

《電影試片室》 點評《六號車廂 Compartment No. 6》

March 19, 2022 熱點關注, 電影試片室

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

代表芬蘭角逐奧斯卡的劇情片。兩個在長途火車車廂中結識的乘客，如何改變各自看待事物的觀點？

沒有手機的90年代初，一個芬蘭學生Laura 在莫斯科唸書，和文學教授有一段戀情。教授的小公寓經常聚集社交作樂的朋友，Laura 也被這簡單的生活吸引。一個派對醒來之後，教授告訴學生，兩人策劃到俄羅斯西北部Murmansk 看岩畫的旅程，教授決定不去了。縱然不開心，Laura 還是決定暫時離開教授戀人的這個軸心。

在過夜的火車上，車廂伴侶是一名礦工Ljoha。Ljoha 一上車就喝烈酒，自己的幽默卻也激怒了Laura。Laura 無法換車廂，於是盡量避開Ljoha。而單獨的時候，Laura 也拿出攝像機自拍，和看在莫斯科的歡樂時光。

但也不要打發掉礦工Ljoha。火車停開的一個晚上，他也帶Laura 到附近小鎮和一個老友見面、喝酒。最後甚至幫助Laura 在大雪中，看得到岩畫。

根據小說改編的《Compartment No. 6》在康城影展中獲得評審大獎之後，也代表芬蘭角逐奧斯卡最佳國際電影。這是一部意想不到的愛情電影。故事沒有好萊塢愛情喜劇中，可愛的見面、激動的衝突、轟轟烈烈的戀情。飾演兩位主要人物的Seidi Haarla 和Yuriy Borisov，形象尤其平俗、親切。也就只是在火車中互動著，車廂中的攝影也特別具挑戰。被迫選用的特寫鏡頭，也正好襯托劇情人物的真實感。

故事同時挑戰人們一般的處事待人的態度。女主角邀請一個英俊的同鄉進車廂，後來也因為自己好心卻成為受害人。而原本沒有好印象的車廂乘客，後來甚至為抵達自己的目的地，做出沒能想到的貢獻。雖然兩人之間的溫暖，只是一瞬間出現。但已經燃起人們對他國陌生人的一股要多認識的好奇。在平凡的事物中看到希望，《六號車廂》做到了。

《六號車廂 Compartment No. 6》讓大家感受瞬間的人間溫暖。滿分中五分得四分半，不該錯過。

電影目前在東灣Albany的 Landmark戲院，和沙加緬度多間戲院上映。

電影網頁：https://www.sonyclassics.com/film/compartmentno6/

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“Compartment No. 6” Review: That surprising warmth and caring from a stranger on the train

“Screening Room” reviews “Compartment No. 6”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.sonyclassics.com/film/compartmentno6/

Now showing at Landmark Albany Twin and opens in Sacramento theatres.

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