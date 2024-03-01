【全國新聞】麻省理工華裔研究員承認槍殺耶魯大學華裔博士生

【KTSF 張擎鳳報導】

一名麻省理工華裔研究員週四承認於2021年，在康涅狄格州槍殺一名耶魯大學華裔博士生。

案發於2021年2月6號，當時麻省理工學院的華裔研究生潘欽炫（譯音Qinxuan Pan），涉嫌在康涅狄格州New Haven市，距離耶魯大學一英里外的地方，槍殺華裔的耶魯環境學碩士生Kevin Jiang。

三個月後，潘欽炫在阿拉巴馬州落網，一直關押至今，期間法庭認定他涉案，但他否認。

潘欽炫週四出庭，承認殺害Kevin Jiang，有消息指，辯方表示被告認罪，是因為控方提出有力的證據，案發當時有目擊證人，並有保安鏡頭拍攝到案發過程。

32歲潘欽炫面對一項謀殺控罪，他將面臨35年的監禁，法庭會於4月25日宣判。

雖然控方沒公佈這宗命案的動機，但根據法庭文件，潘欽炫對Jiang的未婚妻Zion Perry有好感，而案發前不久，死者與Perry剛剛訂婚，而Perry也是麻省理工的學生，她認識被告，但否認與被告有戀情。

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