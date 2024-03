【全國新聞】麻省理工華裔研究員承認槍殺耶魯大學華裔博士生

【KTSF 張擎鳳報導】

一名麻省理工華裔研究員週四承認於2021年,在康涅狄格州槍殺一名耶魯大學華裔博士生。

案發於2021年2月6號,當時麻省理工學院的華裔研究生潘欽炫(譯音Qinxuan Pan),涉嫌在康涅狄格州New Haven市,距離耶魯大學一英里外的地方,槍殺華裔的耶魯環境學碩士生Kevin Jiang。

三個月後,潘欽炫在阿拉巴馬州落網,一直關押至今,期間法庭認定他涉案,但他否認。

潘欽炫週四出庭,承認殺害Kevin Jiang,有消息指,辯方表示被告認罪,是因為控方提出有力的證據,案發當時有目擊證人,並有保安鏡頭拍攝到案發過程。

32歲潘欽炫面對一項謀殺控罪,他將面臨35年的監禁,法庭會於4月25日宣判。

雖然控方沒公佈這宗命案的動機,但根據法庭文件,潘欽炫對Jiang的未婚妻Zion Perry有好感,而案發前不久,死者與Perry剛剛訂婚,而Perry也是麻省理工的學生,她認識被告,但否認與被告有戀情。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。