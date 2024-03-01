【加州新聞】冬季風暴吹襲Sierra山脈 料降多達10英尺新雪

【KTSF 尹晉豪報導】

一場強大的冬季風暴吹襲加州與內華達州的Sierra山脈地區，預計會帶來高達10英尺的降雪量，而大雪與時速高達70至100英里的強風，也令當地能見度降至接近零。

當局表示，這是一場會危及市民生命的風暴，整個週末Sierra山脈東面山坡，都處於雪崩警告之中，週五晚上到週六較早時候，大雪會壓垮樹枝，可能會導致停電。

太浩湖地區將出現一片白曚曚的情況，積雪將降至3至6英尺，海拔超過7,000英尺的地區，積雪可達6至10英尺或更多，當局不建議市民在極度危險的天氣情況下前往當地旅行。

當局指，週日情況應該會開始好轉，暴風雪警告將於上午10點結束，大雪應該會逐漸減弱為陣雪，Sierra山脈的大部份地區，包括Truckee、南太浩湖、Mammoth Lakes，以及其他低海拔地區。

而在灣區方面，週五晚有雨，週六至週日也會有陣雨，甚至可能有幾場雷暴。

週日上午之後，降雨將會逐漸減少，下午天氣部份放晴。

當局發佈的衝浪警告將持續到週六下午4點，指最大的海浪高度在15至20英尺之間，會令游泳和衝浪人士非常危險。

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