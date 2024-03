【加州新聞】冬季風暴吹襲Sierra山脈 料降多達10英尺新雪

【KTSF 尹晉豪報導】

一場強大的冬季風暴吹襲加州與內華達州的Sierra山脈地區,預計會帶來高達10英尺的降雪量,而大雪與時速高達70至100英里的強風,也令當地能見度降至接近零。

當局表示,這是一場會危及市民生命的風暴,整個週末Sierra山脈東面山坡,都處於雪崩警告之中,週五晚上到週六較早時候,大雪會壓垮樹枝,可能會導致停電。

太浩湖地區將出現一片白曚曚的情況,積雪將降至3至6英尺,海拔超過7,000英尺的地區,積雪可達6至10英尺或更多,當局不建議市民在極度危險的天氣情況下前往當地旅行。

當局指,週日情況應該會開始好轉,暴風雪警告將於上午10點結束,大雪應該會逐漸減弱為陣雪,Sierra山脈的大部份地區,包括Truckee、南太浩湖、Mammoth Lakes,以及其他低海拔地區。

而在灣區方面,週五晚有雨,週六至週日也會有陣雨,甚至可能有幾場雷暴。

週日上午之後,降雨將會逐漸減少,下午天氣部份放晴。

當局發佈的衝浪警告將持續到週六下午4點,指最大的海浪高度在15至20英尺之間,會令游泳和衝浪人士非常危險。

