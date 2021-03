【KTSF】

科羅拉多州、懷俄明州、德州等地在周末迎來新一輪極端天氣襲擊,多地降雪量再創紀錄,導致道路封閉、航班取消、電力設施遭到破壞。

科羅拉多州多條州際公路被迫關閉,將近6萬戶停電,全美第五繁忙的丹佛國際機場也因為大雪而關閉,截至當地時間14日下午,丹佛國際機場降雪量已超過19英寸(48.26厘米)。

當地氣象專家表示,這已成為該市5年來遭遇的最大規模的暴風雪,很可能進入歷史前10位。

受暴風雪及低能見度影響,丹佛國際機場13日取消了近750個航班,14日又取消了超過1200個航班,此外,丹佛市多個超市的貨架已被消費者橫掃一空。

另據埃克西爾能源公司透露,由於暴風雪對電力設施造成破壞,在丹佛市郊及附近的城市共有超過3萬人遭遇斷電,當然也有人雪中作樂,不忘出門玩玩雪。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。