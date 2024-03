【灣區新聞】消息指佩斯金有意競選舊金山市長

【KTSF 毛皓延報導】

消息指舊金山(三藩市)市參事佩斯金(Aaron Peskin)正考慮在11月選舉中競逐市長,他目前未有正式宣布,但一旦參選,將會是幾位主要市長候選人當中唯一的進步派。

根據《舊金山紀事報》報導,市參事佩斯金私下向身邊人士透露,有意在11月挑戰布里德,競逐舊金山市長。

據報佩斯金尚未宣布參選市長,亦未有任何即時計劃,而宣布參選的最後限期是6月11日。

在目前民調領先的幾位主要候選人中,包括市長布里德、市參事安世輝、曾任舊金山臨時市長的麥法恩(Mark Farrell),以及是羅偉(Daniel Lurie),幾人都相對偏向中間派。

相反自2000年已經加入市參議會的佩斯金,一旦參選,將會是幾人當中的唯一進步派候選人,相信能吸引到進步派選民的支持。

舊金山紀事報的民調顯示,有約44%的進步派選民,心目中都未有首選市長。

而在目前幾位中間派中,只有現任市參事安世輝在取得進步派支持方面,比布里德、麥法恩以及羅偉表現更好,然而他整體支持率只有8%。

有曾經協助佩斯金競選的進步派政治顧問表示,不清楚佩斯金有參選計劃,認為他一旦參選,有頗大機會獲得勞動人口及其他民眾的支持,會對布里德與其他參選人形成相當大的競爭。

本台曾聯絡佩斯金辦公室查詢,對方回應指目前沒有任何宣布。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。